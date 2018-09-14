В Самаре задержали грабителя, напавшего с ножом на двух человек в магазине

САМАРА, 14 сен — РИА Новости. Самарские полицейские задержали грабителя, порезавшего ножом продавца и посетителя продуктового магазина из-за 2 тысяч рублей, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МВД.

Ранее в соцсетях разместили запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как мужчина с пакетом на голове заходит в магазин и, угрожая посетительнице, начинает требовать выручку из кассы. Женщина-продавец отказывает грабителю, после чего тот начинает бить посетительницу ножом. Сотрудница магазина пытается отогнать злоумышленника шваброй, мужчина бьет ножом и ее. В итоге женщина отдает ему деньги из кассы.

В пресс-службе РИА Новости ранее сообщали, что инцидент произошел 7 сентября примерно в 21.30 (20.30 мск), преступник в магазине на 18-м километре Московского шоссе в Самаре ранил продавца и покупателя, похитил из кассы 2 тысячи рублей. Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 162 (разбой), злоумышленник был объявлен в розыск.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники самарского уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении, в одном из сел Волжского района Самарской области", — сказал собеседник.