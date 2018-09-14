В Армянске введут режим ЧС из-за химвыбросов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации будет введен в пятницу в городе Армянск и близлежащих селах на севере Крыма, где ранее произошел выброс из-за испарения кислотонакопителя химзавода "Крымский титан", заявил заместитель начальника крымского управления по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций МЧС РФ Алексей Фридман.

"Основываясь на данных Роспотребнадзора, которые нам выдают более пяти ПДК, они подразумевают собой введение режима ЧС. Сейчас имеется превышение ПДК более пяти раз и есть основания для введения данного режима", — сказал Фридман журналистам.

Режим будет действовать в Армянске и близлежащих территориях.

Фридман пояснил, что никаких дополнительных ограничений и мероприятий вводиться не будет, введение режима ЧС позволит использовать средства из резервного фонда.

"Мероприятия по специальной обработке территории, как продолжались, так и продолжаются. Все рекомендации действуют, никаких дополнительных мероприятий проводиться не будет. Мониторинг проводится", — сказал он.

В свою очередь вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко сообщил, что режим ЧС будет введен до конца текущего дня.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский титан" полностью остановлен. Угрозы для жизни и здоровья населения, по заверению специалистов, не было.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

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