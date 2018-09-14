Источник опроверг информацию о столкновении двух поездов в Башкирии

УФА, 14 сен — РИА Новости. Два поезда в Башкирии не сталкивались — произошло столкновение вагонов на территории деревообрабатывающего завода на рельсах необщего пользования, сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах региона.

Ранее СМИ сообщили, что в Башкирии столкнулись два поезда: товарный и тепловоз. Сообщается, что столкновение произошло из-за того, что неизвестные похитили тормозные "башмаки", чтобы сдать их на металлолом.

"Инцидент произошел на территории деревообрабатывающего завода под Уфой на рельсах необщего пользования. И говорить о том, что столкнулись два поезда, некорректно. Известно, что при этом пострадавших нет, руководство завода разбирается в происшествии, региональные спасатели и полиция на место не вызывались",- сообщил источник агентству.

РИА "Новости" пока не располагает комментариями завода.