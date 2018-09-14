МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Реутове задержали двух молодых людей, которых подозревают в рассылке фото и видео с аккаунта "хабаровских живодерок", сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В конце лета зоозащитники рассказали, что им начали приходить видео с угрозами, на которых запечатлены издевательства над животными. Нанятые ими частные детективы вычислили подозреваемых. Ими оказались молодой человек (гражданин Белоруссии) и девушка (жительница Реутова).

Их задержали и отвезли в ОВД "Лефортово".

Первой жестокий контент еще в середине августа получила председатель ассоциации юристов и специалистов по правам и защите животных "Зооправо" Анастасия Федюнина. Она рассказала журналистам, что на ролике видно, как котенок сидит в банке, а его заливают кипятком. Убийца молчит, его руки в перчатках.

На следующий день живодер прислал снимки другого, на сей раз распятого, котенка. Позже такие же фото и видео получили и другие люди, занимающиеся защитой и правами животных.

Все материалы прислал некто под псевдонимом Алена Савченко — так зовут одну из хабаровских живодерок. В 2017 году она и ее 17-летняя подруга Алина Орлова истязали животных и птиц, снимали на камеру и выкладывали в интернет. Суд приговорил их к реальным срокам: Савченко получила четыре года и три месяца, Орлова — три года.

Этот аккаунт заблокировали, а полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.