В Подмосковье выясняют причины смерти мужчины после укола

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мужчина умер в подмосковном Реутове после того, как фельдшер скорой помощи сделал ему успокоительный укол, сообщает в пятницу ГСУ СК России по Московской области.

Следствие сообщает, что бригаду скорой помощи 29-летнему мужчине в четверг вызвали родители, обеспокоенные неадекватным поведением сына.

"По прибытии врачей мужчина вел себя агрессивно, в связи с чем фельдшером было принято решение сделать укол успокоительного. Спустя несколько минут мужчина скончался", — говорится в сообщении.

По данным главка, при осмотре места происшествия была изъята пластиковая бутылка с веществом растительного происхождения.

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего.