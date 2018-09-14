МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Участники популярного телевизионного шоу "Уральские пельмени" требуют от студии First Hand Media (FHM), принадлежащей бывшему директору коллектива Сергею Нетиевскому, возместить судебные расходы в размере около 650 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Требование заявлено в рамках дела по иску FHM к восьми участникам "Уральских пельменей" и ряду других лиц о взыскании с них около 108 миллионов рублей. Студия Нетиевского требовала признать незаконными более 20 заключенных в 2016 году договоров займа, по условиям которых ООО "Идея Фикс Медиа" (50% принадлежит FHM) выдала займы на 108 миллионов рублей 14 заемщикам. Среди заемщиков были четыре юрлица, в том числе ООО "Уральские пельмени продакшн", а также участники телешоу Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов и другие. Все они были ответчиками по иску.

Истец также требовал возвратить полученные по договорам займа деньги. Однако суды двух инстанций полностью отклонили иск, решение вступило в силу в январе. Семь из восьми ответчиков-участников шоу, а также "Уральские пельмени продакшн" теперь требуют возместить судебные издержки. В 650 тысяч рублей входят расходы на оплату услуг представителя в суде, его проезд к месту судебного разбирательства и проживание. Арбитраж Москвы в пятницу отложил рассмотрение заявления на 3 октября.

Нетиевский и его FHM вели несколько судебных разбирательств с "Уральскими пельменями". В частности, он выиграл два дела, в которых оспаривал свое отстранение от должности директора, в том числе добился от коллектива компенсации своих судебных расходов. Кроме того, студия Нетиевского и телешоу вели спор по поводу товарного знака "Уральские пельмени".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" с уставным капиталом 10 тысяч рублей было учреждено в 2011 году. Его учредителями являются десять участников шоу — Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Сергей Нетиевский, Александр Попов, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов и Максим Ярица. Каждому из них принадлежит по 10% предприятия. Сайт First Hand Media сообщает, что эта продакшн-студия была основана Нетиевским в 2012 году. Она занимается производством телевизионных сериалов разных жанров, юмористических и развлекательных шоу, полнометражных художественных и документальных фильмов.