МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Участники популярного телевизионного шоу "Уральские пельмени" требуют от студии First Hand Media (FHM), принадлежащей бывшему директору коллектива Сергею Нетиевскому, возместить судебные расходы в размере около 650 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Истец также требовал возвратить полученные по договорам займа деньги. Однако суды двух инстанций полностью отклонили иск, решение вступило в силу в январе. Семь из восьми ответчиков-участников шоу, а также "Уральские пельмени продакшн" теперь требуют возместить судебные издержки. В 650 тысяч рублей входят расходы на оплату услуг представителя в суде, его проезд к месту судебного разбирательства и проживание. Арбитраж Москвы в пятницу отложил рассмотрение заявления на 3 октября.
По данным ЕГРЮЛ, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" с уставным капиталом 10 тысяч рублей было учреждено в 2011 году. Его учредителями являются десять участников шоу — Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Сергей Нетиевский, Александр Попов, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов и Максим Ярица. Каждому из них принадлежит по 10% предприятия. Сайт First Hand Media сообщает, что эта продакшн-студия была основана Нетиевским в 2012 году. Она занимается производством телевизионных сериалов разных жанров, юмористических и развлекательных шоу, полнометражных художественных и документальных фильмов.