В Москве женщина выжила после падения под поезд в метро

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Женщина выжила, упав под поезд на станции метро "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Ранее сообщалось об увеличении интервалов движения поездов на южном участке "серой" ветки метро.

"Сегодня около 8.30 на станции метро "Боровицкая" произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 30-летняя уроженка Северо-Кавказского федерального округа упала на жесткий путь под прибывающий электропоезд по собственной неосторожности", — сказал он.

По его словам, машинист электропоезда успел экстренно затормозить перед упавшей женщиной. Сотрудники УВД вызвали наряд скорой помощи, в 8.32 с путей было снято напряжение. В 8.38 женщину извлекли с путей и восстановили напряжение.

Мышляев отметил, что полицейские опросили очевидцев, включая машиниста электропоезда, которые подтвердили, что падение было по неосторожности. "Со слов потерпевшей, у нее внезапно закружилась голова, и, так как она потеряла равновесие, находясь у края платформы, упала на путь", — уточнил он.

"Прибывший наряд медиков поставил диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, перелом руки и алкогольное опьянение. Для оказания квалифицированной помощи пострадавшая была экстренно госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского", — добавил Мышляев.

Согласно сообщению, ситуация не отразилась на движении поездов, все экстренные службы сработали оперативно, информация об инциденте была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.