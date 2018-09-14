МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил запросы главе МВД Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Юрию Чайке с требованием провести расследование в отношении одного из предприятий Ростовской области, где птиц давили бульдозером, сообщил РИА Новости глава думского комитета Владимир Бурматов.

Депутат рассказал, что из сообщений из региона и размещенных в интернете видео получил информацию, что работники птицефабрики "Евродон" в Ростовской области уничтожали бульдозером живых цыплят индейки.

"Комитет требует провести расследование этих фактов, потому что, на наш взгляд, это однозначно подпадает под 245 статью УК. Это жестокое обращение с животными, с одной стороны, а с другой стороны — это просто варварство, дикость и средневековье", — сказал Бурматов.

Он сообщил, что соответствующие запросы комитет направил в пятницу в МВД и Генпрокуратуру.

"Естественно, мы просим и полицию подключиться, потому что это уголовное преступление совершено, и при этом просим и прокуратуру подключиться. Возможно, там есть ещё какие-то факты, которые могут вскрыться в процессе расследования", — пояснил глава комитета.

"Надо выяснить, кто отдавал распоряжение это сделать, не проводились ли такие мероприятия до этого, куда свозилась эта убитая птица потом. Если такое пренебрежение законом здесь демонстрируется, то мы можем предположить, что и остальные действия тоже имели характер грубого нарушения закона", — подчеркнул парламентарий.

В пресс-службе компании "Евродон" заявили, что по появившимся в сети видеоматериалам проводится служебное расследование, так как они свидетельствуют о явных нарушениях технологий, и специалисты, их допустившие, понесут наказание. Такое отношение к животным в компании назвали отступлением от технологий и общечеловеческих норм.