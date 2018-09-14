Врачи рассказали о состоянии продюсера Pussy Riot Верзилова

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Продюсер Pussy Riot Петр Верзилов по-прежнему находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ им. Склифосовского в пятницу.

"Состояние тяжелое", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что он остается в реанимации.

О госпитализации Верзилова в четверг ночью ряду СМИ рассказала его девушка Вероника Никульшина, участвовавшая вместе с ним в последней громкой акции Pussy Riot — члены группы выбежали на поле "Лужников" во время финального матча чемпионата мира по футболу. По словам Никульшиной, вечером во вторник Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться, скорая отвезла его в токсикологическую реанимацию.