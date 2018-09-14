С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Годовалый ребенок, доставленный в больницу с истощением из-за того, что сидевшая на диете мать кормила его только грудным молоком, переведен из реанимации в обычную палату, а полиция проверяет обстоятельства госпитализации мальчика, чья семья, по словам его отца, долгое время питалась овсяными хлопьями, сваренными в бульоне из рыбьих костей.

"Шестой день врачи занимаются ребенком, доставленным в больницу в тяжелом состоянии, вызванном истощением. Малыша, которому сейчас 1 год и 4 месяца, кормили только грудным молоком матери, которая сидела на строгой диете… На данный момент ребенок переведен в обычную палату, но вопрос о его выписке пока не стоит", — сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.

По информации детского омбудсмена, скорую помощь вызвал отец мальчика, испугавшись за его состояние. Истощенный ребенок находился в реанимации четыре дня.

Как уточняет городское ведомство по защите прав детей, мать находится в больнице вместе с ребенком, однако, по оценке врачей, ей самой необходима медицинская помощь. "Она не может ухаживать за сыном, так как больше года… практически ничего не ела и сильно ослабла. По словам отца мальчика, меню семьи длительное время составляли овсяные хлопья, отваренные в бульоне из рыбьей кости с молоком", — отмечает аппарат детского омбудсмена.

По данным ведомства, ребенок в месячном возрасте уже попадал в больницу после того, как специалисты детской поликлиники сообщили органам опеки и попечительства, что мальчик не прибавляет в весе, а родители не соблюдают гигиенические требования и не обеспечивают надлежащие бытовые условия. Затем семья переехала в другой район, не уведомив об этом органы опеки.

"Дадут ли маме с папой забрать малыша домой после окончания лечения, решится после выяснения всех обстоятельств, которые привели малыша на больничную койку", — отмечает аппарат детского омбудсмена.

Как сообщается на сайте ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сейчас полиция Красногвардейского района проверяет обстоятельства госпитализации мальчика.