Суд проведет слушания по делу мужчины, поднявшего на руки росгвардейца

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу проведет предварительные слушания по делу в отношении молодого человека, который "ради шутки" поднял на руки росгвардейца в столичном метрополитене, сообщили РИА Новости в суде.

Заседание назначено на 14.00. Слушания должны были пройти 6 сентября, но были отложены в связи с тем, что у подсудимого умер адвокат, и ему требовалось время, чтобы найти нового защитника и заключить с ним соглашение.

Как сообщали СМИ, обвиняемый Ислям Малеков 6 мая на станции метро "Сухаревская" подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров "ради шутки".

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что мужчина умышленно хотел воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка сотруднику, находящемуся в форменном обмундировании и являющемуся представителем власти, сообщила ранее РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ислям Малеков обвиняется в применении в отношении полицейского насилия, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ).