В Петербурге увеличилось число пострадавших при отравлении в отеле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Число госпитализированных с кишечной инфекцией сотрудников "Отеля Кемпински Мойка 22" в Петербурге выросло до 19 человек, сообщает в четверг пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

Ранее ведомство сообщало, что кишечная инфекция была зафиксирована у 16 сотрудников отеля в Санкт-Петербурге, девять человек госпитализированы. Были выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при организации питания работников отеля. Деятельность служебной столовой приостановлена.

"На 13 сентября 2018 года зарегистрировано 25 случаев кишечной инфекции. Госпитализировано в СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина" 19 человек. У 8 госпитализированных пострадавших установлен диагноз "сальмонеллез", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что, согласно результатам лабораторных исследований, в пробе замороженного филе трески категории А были обнаружены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.

Проведение эпидемиологического расследования, в том числе в отношении поставщика-изготовителя, продолжается.