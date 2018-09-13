На Урале начали проверку водителя, высадившего беременную из автобуса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Следствие начало доследственную проверку по сообщению о высадке беременной пассажирки из автобуса из-за сделанного ею замечания водителю, сообщает в четверг СУСК по Свердловской области.
"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организована и проводится доследственная проверка по сообщению о высадке беременной пассажирки из автобуса из-за сделанного ею замечания водителю", — говорится в сообщении.
В ходе проверки следствие намерено установить и опросить участников инцидента, истребовать и проанализировать документацию об оказании транспортной компанией услуг по перевозки людей в общественном транспорте, а также дать объективную правовую оценку на предмет качества оказания услуг потребителям – пассажирам общественного транспорта, уточняет СУСК.