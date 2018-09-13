В Орле мужчина подорвал автомобиль работодателя

БРЯНСК, 13 сен – РИА Новости. Орловчанин подорвал гранатой автомобиль бывшего работодателя в ходе конфликта, злоумышленник задержан, рассказали в СУСК по региону.

"По данным следствия, 13 сентября 2018 года подозреваемый, находясь на пересечении улиц Полесской и Цветаева города Орла, вступил в конфликт со своим бывшим работодателем, в процессе чего метнул гранату РГД-5 в сторону припаркованного автомобиля. В настоящее время подозреваемый задержан", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что граната взорвалась в нескольких метрах от машины, никто из граждан не пострадал, однако автомобиль получил повреждения.

Как уточняет УМВД по региону, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили место нахождения подозреваемого. Мужчина пытался скрыться от полицейских в жилище, принадлежащем его родственнице, где и был задержан.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство", "Угроза убийством", "Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".