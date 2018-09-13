В Новосибирске женщина отбила студентку у пьяных грабителей

НОВОСИБИРСК, 13 сен — РИА Новости. Администратор фитнес-центра в Новосибирске ночью отбила студентку от двух пьяных грабителей.

История, вызвавшая большой резонанс в соцсетях и СМИ, накануне появилась в популярном в Новосибирске паблике АСТ-54 во "ВКонтакте". Как говорится в сообщении, ночью 20-летнюю девушку пытались ограбить двое пьяных мужчин. Это увидела с балкона 27-летняя женщина — тренер по бодибилдингу. Она спустилась во двор, вступила в драку с открывшими стрельбу из пневматического пистолета мужчинами и сломала им челюсть и ребра.

Сама Екатерина Шевалюк рассказала РИА Новости подробности произошедшего.

"Все произошло ночью. Я услышала, что во дворе какой-то скандал, а так как у нас тихий район, это было что-то из ряда вон выходящее. Вышла на балкон и увидела мужчину, который тянул девушку и пытался что-то у нее отобрать. При этом прохожие не реагировали, а машины проезжали мимо", — сказала она.

Женщина пояснила, что спустилась во двор, увидела двоих мужчин, попросила их отстать от девушки, но те начали ругаться, а один, достав пистолет, стал стрелять ей по ногам.

"Мне удалось выбить пистолет. Мне бы это не удалось, если бы они были трезвыми, но они, как я считаю, были очень сильно пьяными. Я прекрасно видела, что они не очень уверенно стоят на ногах. Завязалась драка: дала одному, второму…" — добавила собеседница агентства.

По словам Швалюк, никакими особыми навыками борьбы или других единоборств она не владеет, кроме "опыта неудачного девятилетнего брака". Она также рассказала, что работает администратором одного из фитнес-центров в Советском районе Новосибирска, а не тренером, хотя и имеет соответствующее образование. Со студенткой РИА Новости связаться не удалось.

В областном главке МВД РИА Новости сообщили, что в полицию не поступало заявлений по этому инциденту или сообщений из медицинских учреждений о полученных травмах.