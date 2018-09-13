Продюсера Pussy Riot перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Продюсер панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов находится в тяжелом состоянии в реанимации НИИ имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в четверг в медучреждении.

Ранее агентству сообщили в московской больнице имени Бахрушиных, что Верзилов находится у них.

"Поступил в токсикореанимацию, состояние тяжелое", — сказала собеседница агентства в ответ на вопрос, поступал ли Верзилов в НИИ.

О госпитализации Верзилова в четверг ночью ряду СМИ рассказала его девушка Вероника Никульшина, участвовавшая вместе с ним в последней громкой акции Pussy Riot — члены группы выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. По словам Никульшиной, вечером во вторник Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться, "скорая" отвезла его в токсикологическую реанимацию.