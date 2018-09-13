Двух сестер Хачатурян отправили на психиатрическую экспертизу

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. Архивное фото

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. Архивное фото

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Двоих из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца, перевели в Институт имени Сербского, чтобы они могли пройти психолого-психиатрическую экспертизу, рассказал РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Скорее всего, данная процедура займет несколько дней, на нее отправлены старшая и средняя сестры. Думаю, результаты будут озвучены уже на следующей неделе", — сообщил правозащитник.

По его словам, данная процедура является стандартной для подобных уголовных дел.

Как сообщал Следственный комитет, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение. Суд арестовал всех трех сестер до 28 сентября.