В Калининградской области возбудили дело из-за "карусели" на довыборах

КАЛИНИНГРАД, 13 сен — РИА Новости. Следственное управление СК России по Калининградской области возбудило уголовное дело из-за неоднократных голосований одних и тех же людей на нескольких избирательных участках в Мамоновском городском округе Калининградской области на довыборах депутата Госдумы в единый день голосования, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко.

Во вторник глава ЦИК Элла Памфилова обратила внимание на инцидент в Калининградской области, она отметила, что в соцсети появились ролики, на которых видно, как одни и те же люди голосуют на разных участках. Калининградская областная избирательная комиссия передала в Следственный комитет видео с записью и отменила итоги довыборов депутата ГД на трех избирательных участках в Мамоновском городском округе.

"Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов, предоставленных избирательной комиссией Калининградской области. По данным следствия, 9 сентября, в ходе голосования… выявлены случаи неоднократных голосований одними и теми же избирателями. Характер действий неустановленных лиц дает следствию основания полагать, что с их стороны имел место предварительный сговор. Нарушения привели к признанию недействительными итогов голосования на этих избирательных участках", — сказала Гацко.

Она отметила, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 142.2 Уголовного кодекса РФ (незаконное получение избирательного бюллетеня), максимальное наказание по которой – до пяти лет лишения свободы.

По словам представителя ведомства, в настоящее время следователи изучают видеозаписи с камер наблюдения, установленных на избирательных участках, изымают необходимую документацию, допрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства.

Отмена результатов выборов на трех избирательных участках не повлияла на результаты голосования, дополнительные выборы депутата Госдумы РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №98 избирком признал состоявшимися и результаты выборов — действительными. Победу одержал экс-мэр Калининграда Александр Ярошук, набрав 40,1% голосов избирателей. Он участвовал в выборах от партии "Единая Россия" и почти в два раза опередил представителя КПРФ Игоря Ревина. Явка в регионе составила чуть более 20%.