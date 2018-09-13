В Калининградской области возбудили дело из-за "карусели" на довыборах

КАЛИНИНГРАД, 13 сен — РИА Новости. Следственное управление СК России по Калининградской области возбудило уголовное дело из-за неоднократных голосований одних и тех же людей на нескольких избирательных участках в Мамоновском городском округе Калининградской области на довыборах депутата Госдумы в единый день голосования, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко.
"Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов, предоставленных избирательной комиссией Калининградской области. По данным следствия, 9 сентября, в ходе голосования… выявлены случаи неоднократных голосований одними и теми же избирателями. Характер действий неустановленных лиц дает следствию основания полагать, что с их стороны имел место предварительный сговор. Нарушения привели к признанию недействительными итогов голосования на этих избирательных участках", — сказала Гацко.
Она отметила, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 142.2 Уголовного кодекса РФ (незаконное получение избирательного бюллетеня), максимальное наказание по которой – до пяти лет лишения свободы.
Отмена результатов выборов на трех избирательных участках не повлияла на результаты голосования, дополнительные выборы депутата Госдумы РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №98 избирком признал состоявшимися и результаты выборов — действительными. Победу одержал экс-мэр Калининграда Александр Ярошук, набрав 40,1% голосов избирателей. Он участвовал в выборах от партии "Единая Россия" и почти в два раза опередил представителя КПРФ Игоря Ревина. Явка в регионе составила чуть более 20%.