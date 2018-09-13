В Кемерово автомобиль врезался в остановку

КЕМЕРОВО, 13 сен — РИА Новости. Кемеровские полицейские выясняют обстоятельства наезда автомобиля на остановку общественного транспорта, в результате которого пострадали три человека, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

По данным ведомства, инцидент произошёл вечером в четверг на проспекте Кузнецком в Кемерово.

"Автомобиль ВАЗ-2114 совершил наезд на остановочный павильон. В результате пострадали три человека: две женщины-пешехода и водитель ВАЗа. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", — сообщили в ГУМВД.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил наезд на остановку, где были люди. Полицейские проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего. После этого будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, заверили в ведомстве.

"Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС", — добавили в ГУМВД.