Неизвестные похитили отправленный в Москву клад из 260 редких монет

ВОРОНЕЖ, 13 сен — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства пропажи клада из 260 редких монет стоимостью более 3,5 миллиона рублей, который был отправлен из Курска в Гохран России, но исчез по дороге, сообщает в четверг СК РФ.

По данным следствия, житель Курска во время ремонта своего частного дома под деревянными полами обнаружил клад — 260 золотых монет Российской империи конца XIX – начала XX века. Как отмечает СК в своем канале в WhatsApp, приблизительная стоимость клада составляет свыше 3,5 миллиона рублей.

"Данные монеты были изъяты у него и помещены в коробке в комнату хранения вещественных доказательств ОП-1 УМВД России по городу Курску. В дальнейшем по решению суда данные монеты были отправлены в Гохран России в Москву, сотрудники которого при вскрытии опечатанной коробки обнаружили в ней три гаечных металлических ключа и канцелярский степлер", — говорится в сообщении.

© Официальный канал СК России в мессенджере ТамТам Гаечные ключи и канцелярский степлер, обнаруженные в коробке из-под золотых монет в Гохране России © Официальный канал СК России в мессенджере ТамТам Гаечные ключи и канцелярский степлер, обнаруженные в коробке из-под золотых монет в Гохране России

СК возбудил уголовное дело по статье "хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения", санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

"В рамках расследуемого уголовного дела устанавливается лицо, совершившее хищение указанного имущества", — отмечает следствие.