Неизвестные похитили отправленный в Москву клад из 260 редких монет

ВОРОНЕЖ, 13 сен — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства пропажи клада из 260 редких монет стоимостью более 3,5 миллиона рублей, который был отправлен из Курска в Гохран России, но исчез по дороге, сообщает в четверг СК РФ.
"Данные монеты были изъяты у него и помещены в коробке в комнату хранения вещественных доказательств ОП-1 УМВД России по городу Курску. В дальнейшем по решению суда данные монеты были отправлены в Гохран России в Москву, сотрудники которого при вскрытии опечатанной коробки обнаружили в ней три гаечных металлических ключа и канцелярский степлер", — говорится в сообщении.
СК возбудил уголовное дело по статье "хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения", санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
"В рамках расследуемого уголовного дела устанавливается лицо, совершившее хищение указанного имущества", — отмечает следствие.