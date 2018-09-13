В Татарстане отменили дело против предпринимателя, убившего двух грабителей

КАЗАНЬ, 13 сен — РИА Новости. Прокуратура Татарстана признала незаконным и отменила решение следователя о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя из Бугульмы Евгения Деданина, который в среду убил двух грабителей, напавших на него и его семью, сообщает надзорное ведомство в четверг.

По данным МВД по Татарстану, двое неизвестных в масках в среду около 8 утра ворвались в дом Деданина. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, они связали хозяина, его 34-летнюю супругу и их 31-летнего знакомого. Деданину удалось освободиться, схватить нож на кухне и, оказывая нападавшим сопротивление, нанести им несколько ножевых ранений. В результате оба нападавших скончались. Позднее был задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "разбой". По информации следственного управления СКР по Татарстану, в отношении 41-летнего Деданина было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".

"Прокуратура Республики Татарстан изучила постановление о возбуждении уголовного дела и материалы проверки в отношении бугульминского предпринимателя по факту убийства двух лиц, совершенного при превышении пределов необходимой обороны… По мнению прокуратуры, указанное решение о возбуждении уголовного дела является незаконным и подлежит отмене", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, как следует из материалов проверки, двое вооруженных огнестрельным оружием мужчин незаконно проникли на территорию домовладения жителя Бугульмы с целью разбойного нападения. При этом они связали хозяина жилища, его супругу и знакомого, после чего под угрозой физической расправы стали требовать передачи денежных средств. В дальнейшем мужчине удалось освободиться, между ним и нападавшими завязалась драка, в которой он смог вырваться от них и убежать на кухню, где взял два ножа и стал хаотично отмахиваться. При этом один из нападавших, как отмечается, продолжал держать пистолет в руке, нажимал на спусковой крючок, а другой рукой пытался выбить ножи из рук оборонявшегося.

Прокуратура подчёркивает, что согласно действующему законодательству, не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. О наличии такого посягательства могут свидетельствовать, в частности, применение способа посягательства, создающего реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица (применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, удушение, поджог и т.п.).

"Таким образом, бугульминский предприниматель действовал в условиях необходимой обороны. Вывод следствия о превышении им пределов необходимой обороны объективными данными не подтвержден. Учитывая изложенное, незаконное постановление следователя о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по факту убийства двух лиц, совершенного при превышении пределов необходимой обороны, сегодня отменено первым заместителем прокурора республики Сергеем Старостиным", — резюмирует надзорное ведомство.

Собранные материалы направлены в следственный орган для организации дополнительной проверки и принятия законного процессуального решения. Ход дополнительной проверки прокуратура республики взяла на особый контроль.