Галерея на Винзаводе оценила ущерб от погрома на выставке Слонова

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ущерб, нанесенный галерее "11.12" на Винзаводе в результате нападения на выставку Василия Слонова "Небесный Иерусалим", предварительно оценивается в 20-25 тысяч евро, сообщил РИА Новости директор учреждения Александр Шаров.

Ранее Шаров рассказал РИА Новости, что четверо мужчин и одна женщина облили работы Слонова жидкостью, сделанной на основе уксуса и куриного помета. Шаров сообщил, что будет подавать иск о возмещении ущерба, и уточнил, что экспозиция продолжает работу, но для ее посещения требуются респираторы. Позднее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полицейские проверяют информацию о погроме.

"Ущерб мы оцениваем в районе 20-25 тысяч евро предварительно, по нашему внутреннему прайсу", — сказал Шаров.

Выставка Слонова "Небесный Иерусалим" открылась во вторник. Как сообщали организаторы, это "художественная материализация размышлений автора о судьбах мира в целом, и о кривой судьбе русской цивилизации, в частности". Слонов в проекте приходит к выводу, что "историческое бытие любого народа, любой нации не стоит выеденного яйца, если оно не штурмует Небесный Иерусалим".