В Карелии мужчина убил девочку в лесу у школы

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 сен — РИА Новости. В Кемском районе Карелии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы, сообщает региональное следственное управление СК.

Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в лесном массиве поселка Рабочеостровск 12 сентября. Как пишут жители поселка в соцсетях, утром девочка вышла в школу и пропала. По их словам, тело обнаружили в лесу рядом со школой, а подозреваемый проживает поблизости.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетней и назначили судебно-медицинские экспертизы.