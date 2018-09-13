МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о попытке облить смешанным с птичьими фекалиями уксусом картины экспозиции "Небесный Иерусалим" художника Василия Слонова в галерее "11.12" на Винзаводе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее директор галереи Александр Шаров заявил РИА Новости, что четверо мужчин и одна женщина облили работы Слонова краской. Шаров сообщил, что будет подавать иск о возмещении ущерба.

"От Слонова получено заявление, в котором он просит принять меры к неизвестным, которые фекалиями пернатых, смешанными с уксусом, пытались облить и испортить его картины", — пояснил источник.

Он добавил, что заявление о противоправных действиях посетителей поступило и от организатора выставки. В свою очередь, некоторые посетители также обратились в полицию с заявлениями о том, что данные картины оскорбляют их чувства. От всех участников конфликта получены письменные объяснения. По словам источника, никто задержан не был.

Выставка Слонова "Небесный Иерусалим" открылась во вторник. Как сообщали организаторы, это "художественная материализация размышлений автора о судьбах мира в целом, и о кривой судьбе русской цивилизации, в частности". Слонов в проекте приходит к выводу, что "историческое бытие любого народа, любой нации не стоит выеденного яйца, если оно не штурмует Небесный Иерусалим".