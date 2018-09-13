МАК создал комиссию для расследования крушения самолета под Ульяновском

Детали самолета, разбившегося 12 сентября 2018 года в Ульяновской области при выполнении сельскохозяйственных работ

Детали самолета, разбившегося 12 сентября 2018 года в Ульяновской области при выполнении сельскохозяйственных работ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для расследования крушения легкомоторного самолета в Ульяновской области, пилот которого погиб, сообщается на сайте комитета.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.

Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости, что проводивший сельскохозяйственные работы самолет упал вблизи поселка Тагай в Майнском районе Ульяновской области. По данным СК, инцидент произошел в 12.20 (11.20 мск) среды, на борту воздушного судна находился один человек — пилот, он погиб. Следователи уже начали проверку по факту падения.