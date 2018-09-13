В Москве мужчину заподозрили в попытке похитить и изнасиловать мальчика

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Следствие просит суд арестовать мужчину, который, будучи пьяным, попытался на улице похитить десятилетнего мальчика, чтобы изнасиловать, сообщила в четверг РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Следователи установили, что в воскресенье вечером пьяный 39-летний мужчина во дворе дома на Ленинском проспекте схватил за рукав и потащил в безлюдное место десятилетнего мальчика. В ведомстве считают, что мужчина планировал надругаться над ребенком. Проходившая мимо женщина отбила ребенка у злоумышленника.

"Следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Иванова.

Она добавила, что после происшествия возбуждено уголовное дело о похищении и покушения на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего.