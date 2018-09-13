МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Бывший глава МЧС Владимир Пучков не допрашивался Следственным комитетом ни в качестве свидетеля, ни в ином статусе, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Появившаяся в СМИ информация о вызове на допрос в Следственный комитет РФ бывшего главы МЧС России Владимира Пучкова не соответствует действительности. По уголовным делам, находящимся в производстве СК РФ, Владимир Пучков не допрашивался ни в качестве свидетеля, ни в каком-либо ином статусе", — сказала она.

Информацией о том, допрашивали ли Пучкова какие-либо другие силовые ведомства, РИА Новости пока не располагает.

Пучков возглавлял МЧС России шесть лет – с 2012 по 2018 год. Премьер Дмитрий Медведев не включил его в нынешний кабинет министров, предпочтя выходца из ФСБ Евгения Зиничева.

Пучкову же стали прочить кресло сенатора – занять его он может, если губернатором Приморья будет избран нынешний врио Андрей Тарасенко. Пучков возглавляет предвыборный штаб кандидата. Однако по итогам единого дня голосования 9 сентября Тарасенко не удалось победить в первом туре, назначен второй тур.

Если Пучков пройдет в Совет Федерации, по данным источника РИА Новости, он займет там пост не рядового сенатора, а зампреда комитета по обороне и безопасности.

Члены Совета Федерации и депутаты Госдумы обладают неприкосновенностью в течение всего срока своих полномочий. Привлечь их к уголовной и иной ответственности можно только с соблюдением сложной процедуры.