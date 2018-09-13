Продюсер Pussy Riot Верзилов попал в больницу

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Продюсер скандальной панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов попал в московскую больницу имени Бахрушиных, его диагноз официально не сообщается.

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Как рассказали РИА Новости в медицинском учреждении в среду, тактика лечения будет избрана после осмотра. Другие детали там уточнять не стали.

"Еще обхода не было, заведующий придет и все расскажет после обхода. Сейчас будет обход, и после обхода будет уже и дальнейшая тактика ведения решена", — сказала представитель больницы, отвечая на вопрос о состоянии Верзилова.

Находится ли он сейчас в реанимации или нет, в больнице не уточнили.

О госпитализации Верзилова сегодня ночью ряду СМИ рассказала его девушка Вероника Никульшина, участвовавшая вместе с ним в последней громкой акции Pussy Riot – члены группы выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу.

По словам Никульшиной, вечером во вторник Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться, "скорая" отвезла его в токсикологическую реанимацию.

Врачи оценили его состояние как тяжелое, акционист находится без сознания, заявила Никульшина. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.