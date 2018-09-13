Продюсер Pussy Riot Верзилов попал в больницу

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Продюсер скандальной панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов попал в московскую больницу имени Бахрушиных, его диагноз официально не сообщается.
"Еще обхода не было, заведующий придет и все расскажет после обхода. Сейчас будет обход, и после обхода будет уже и дальнейшая тактика ведения решена", — сказала представитель больницы, отвечая на вопрос о состоянии Верзилова.
Находится ли он сейчас в реанимации или нет, в больнице не уточнили.
По словам Никульшиной, вечером во вторник Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться, "скорая" отвезла его в токсикологическую реанимацию.
Врачи оценили его состояние как тяжелое, акционист находится без сознания, заявила Никульшина. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.