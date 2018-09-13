Пенсионерка из Волгограда сделала за деньги "инвалидом" 46-летнего мужчину

ВОЛГОГРАД, 13 сен — РИА Новости. Пенсионерку из Волгоградской области подозревают в организации преступного бизнеса по оформлению инвалидности, за 290 тысяч рублей она вместе с подельницами сделала "инвалидом" одного из своих клиентов, сообщает в четверг ГУ МВД по региону.

По данным полиции, 68-летняя жительница Ленинского района Волгоградской области вместе со своими двумя приятельницами организовали прибыльный бизнес – за деньги оформлять группы инвалидности.

"Установлено, что к женщинам обратился 46-летний гражданин, который передал фигуранткам 290 тысяч рублей. Шестидесятивосьмилетняя подозреваемая, распределив эти денежные средства между своими знакомыми, оставшуюся часть в сумме 45 тысяч рублей передала двум медицинским работникам — 62-летней медсестре бюро судебно-медицинской экспертизы и 46-летней неврологу", — говорится в сообщении ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, медики внесли ложные сведения в документы "клиента", на основании которого ему была присвоена вторая группа инвалидности.

Также установлено, отмечает в релизе полиция, что к пенсионерке обратилась жительница Московской области, за 110 тысяч рублей ей пообещали сделать третью группу инвалидности.

Как сообщает ведомство, против пенсионерки и ее приятельниц возбуждены уголовные дела по статьям "дача взятки", "посредничество во взяточничестве", "мелкое взяточничество", "мошенничество", "служебный подлог" и "подделка документов".