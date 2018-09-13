В Красноярске подростки обстреляли детскую площадку

КРАСНОЯРСК, 13 сен — РИА Новости. Трое подростков, развлекаясь в гостях, стреляли из пневматического пистолета по детской площадке во дворе дома в центре Красноярска, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы МВД города Екатерина Росицкая.

По ее словам, инцидент произошел во дворе дома по улице Карла Маркса 21 Б.

"Поступило сообщение, что стреляют по детской площадке. Установлено, что это подростки в возрасте 11-12 лет. Два друга пришли в гости к третьему и во время игры начали стрелять из окна верхнего этажа из пневматического пистолета по детской площадке. Там находились люди, но никто не пострадал", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что с подростками провели профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.