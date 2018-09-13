Во Владимирской области грузовик столкнулся с товарным поездом

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Водитель грузовика столкнулся с товарным поездом на нерегулируемом переезде во Владимирской области в ночь на четверг, говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.

"В 22.52 12 сентября 2018 года в оперативную дежурную смену… МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Владимирская область, Киржачский район, нерегулируемый железнодорожный переезд станции Бельково. В результате ДТП произошло столкновение товарного поезда и грузового автомобиля на железнодорожном переезде. Имеется пострадавший", — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте Московской железной дороги, по предварительной информации, локомотивная бригада не пострадала, однако водитель автомобиля погиб, а в результате инцидента была повреждена опора контактной сети.