В Улан-Удэ вандал погасил Вечный огонь на мемориале

КРАСНОЯРСК, 13 сен — РИА Новости. Полиция ищет вандала, погасившего Вечный огонь в Улан-Удэ на мемориале в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в МВД республики.
По данным мэрии, вандала зафиксировали камеры наружного наблюдения.
"В объектив камеры наружного наблюдения попал неизвестный молодой человек, который облил жидкостью мемориал умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны в микрорайоне имени Горького. В результате действий злоумышленника не горит Вечный огонь", — сообщает пресс-служба администрации.
В настоящий момент сотрудники мэрии также разбираются в инциденте.