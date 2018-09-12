В Уфе районного прокурора арестовали за получение взятки

УФА, 12 сен – РИА Новости. Суд в Уфе арестовал на два месяца районного прокурора, задержанного по подозрению в получении взятки в размере пяти миллионов рублей, сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.
"Кировский районный суд города Уфы, рассмотрев ходатайство, заявленное следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по республики Башкортостан об избрании в отношении прокурора Советского района города Уфы меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, признал его законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению", — говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.