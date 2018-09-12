В Уфе районного прокурора арестовали за получение взятки

УФА, 12 сен – РИА Новости. Суд в Уфе арестовал на два месяца районного прокурора, задержанного по подозрению в получении взятки в размере пяти миллионов рублей, сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.

Ранее следствие сообщало о задержании с поличным 44-летнего прокурора Советского района Уфы при получении взятки в размере пяти миллионов рублей.

"Кировский районный суд города Уфы, рассмотрев ходатайство, заявленное следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по республики Башкортостан об избрании в отношении прокурора Советского района города Уфы меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, признал его законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению", — говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.