В Татарстане предприниматель убил двоих грабителей, напавших на его дом

КАЗАНЬ, 12 сен — РИА Новости. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения на дом известного предпринимателя в Бугульме, который, защищаясь, убил двоих нападавших, сообщает МВД по республике.
По информации МВД, угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, нападавшие связали хозяина, его 34-летнюю супругу и их 31-летнего знакомого.
"Хозяин дома, оказывая нападавшим сопротивление, нанес им несколько ножевых ранений, в результате которых они скончались", — отмечает ведомство.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "разбой". В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли огнестрельное оружие ограниченного поражения, принадлежащее 39-летнему жителю Красноярского района Самарской области. Установлено, что он был одним из нападавших. Кроме этого, изъяты записи камер видеонаблюдения, остатки масок нападавших, принадлежавшая им рация, ключи, отвертка, бинокль.
В настоящее время устанавливается личность второго нападавшего. Задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.