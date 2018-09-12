В Татарстане предприниматель убил двоих грабителей, напавших на его дом

КАЗАНЬ, 12 сен — РИА Новости. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения на дом известного предпринимателя в Бугульме, который, защищаясь, убил двоих нападавших, сообщает МВД по республике.

"Сообщение о том, что двое неизвестных ворвались в дом 41-летнего бугульминского предпринимателя, поступило в полицию 12 сентября около 8.00 мск. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в 7.55 мск двое неизвестных в масках ворвались в дом", — говорится в сообщении.

По информации МВД, угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, нападавшие связали хозяина, его 34-летнюю супругу и их 31-летнего знакомого.

"Хозяин дома, оказывая нападавшим сопротивление, нанес им несколько ножевых ранений, в результате которых они скончались", — отмечает ведомство.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "разбой". В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли огнестрельное оружие ограниченного поражения, принадлежащее 39-летнему жителю Красноярского района Самарской области. Установлено, что он был одним из нападавших. Кроме этого, изъяты записи камер видеонаблюдения, остатки масок нападавших, принадлежавшая им рация, ключи, отвертка, бинокль.

В настоящее время устанавливается личность второго нападавшего. Задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.