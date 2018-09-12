Ростехнадзор уточнил, на каком предприятии в Дзержинске произошел пожар

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен — РИА Новости. Пожар в Дзержинске произошел на предприятии "Нижегородхим", а не "Карбохим", как сообщалось ранее со ссылкой на МЧС по Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волжско-Окского управления Ростехнадзора.

Пожар возник на предприятии в Дзержинске утром в среду. По предварительной информации, на территории предприятия произошел разлив растворителя на площади 300 квадратных метров с последующим возгоранием. В результате возгорания химикатов один человек погиб, еще один был госпитализирован с ожогами 10% тела.

"По информации, имеющейся в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора, 12 сентября 2018 года в одном из складских помещений на территории ООО "Пожтехинновация", арендованном ООО "Нижегородхим", произошел розлив растворителей, вследствие чего произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия один человек погиб и один получил ожоги", — пояснили РИА Новости и в пресс-службе Волжско-Окского управления Ростехнадзора.

Пресс-служба также добавила, что, возможно, путаница с названием предприятия возникла из-за того, что на здании рядом с местом пожара имеется вывеска "Карбохим". Однако пожар произошел именно на "Нижегородхиме", — пояснили РИА Новости и в пресс-службе Волжско-Окского управления Ростехнадзора.

Там подчеркнули, что в государственном реестре опасных производственных объектов организации "Пожтехинновация" и "Нижегородхим" не зарегистрированы.

"В настоящее время … устанавливаются собственники данных организаций и проверяется наличие признаков опасного производственного объекта, после чего в отношении виновного лица будут проведены контрольно-надзорные мероприятия в пределах компетенции Ростехнадзора", — сообщили в пресс-службе ведомства.