На Урале проверяют сообщения о том, что беременную высадили из автобуса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Прокуратура начала проверку сообщений о том, что беременную пассажирку высадили из автобуса в Екатеринбурге из-за сделанного ею замечания водителю.

Ранее местные СМИ сообщили, что пассажирка сделала замечание водителю, который разговаривал по телефону во время движения. После этого водитель потребовал от беременной женщины, которая оплатила проезд, покинуть салон автобуса.

"Прокуратура устанавливает, имел ли место в действительности данный инцидент. Будет дана оценка соблюдению прав пассажира при проезде в общественном транспорте, запрошена соответствующая документация в транспортной компании", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что водителю маршрутного автобуса грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей за пользование телефоном за рулем.