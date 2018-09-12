КИЕВ, 12 сен – РИА Новости. Осужденный к 12 годам колонии за шпионаж украинец Роман Сущенко готов написать прошение о помиловании, заявил в среду его защитник Марк Фейгин.

Верховный суд РФ в среду утвердил приговор Сущенко в 12 лет колонии за шпионаж.

"Роман, кстати, готов написать эту несчастную бумагу с просьбой о помиловании. Я не вижу в этом никакой проблемы, Роман со мной согласен. Не важно, что ты напишешь, главное оказаться в Киеве… Вины он как не признавал, так и не признает. Обращение за помилованием, совершенно не означает, что вы признаете свою вину", — заявил Фейгин в эфире телеканала "Прямой".

По Уголовному кодексу России, помилование осуществляется только президентом РФ. Осужденный может быть полностью или только частично освобожден от наказания, назначенного ему судом. По Конституции, просить о помиловании должен сам осужденный. При этом, как отмечала бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова, признание вины не требуется.

Процедура помилования начинается с личного ходатайства заключенного через администрацию учреждения, где он отбывает наказание, в дальнейшем бумаги направляются в региональную комиссию по вопросам помилования. Окончательное решение принимает глава государства.

О задержании Сущенко, которого ФСБ РФ назвала сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, стало известно в октябре 2016 года. По данным российских спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. В июне этого года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии, виновным себя он не признал.

Украинское агентство "Укринформ" заявляло, что Сущенко с 2002 года работает там корреспондентом, а в Москву он приехал по личным делам, будучи в отпуске.