МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Неизвестные похитили из дома певца и музыканта Владимира Кузьмина в подмосковном Солнечногорске 10 миллионов рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе подмосковного главка МВД подтвердили информацию об инциденте, однако не уточнили сумму ущерба и фамилию владельца похищенного.
"Полицейскими установлено, что в момент совершения противоправного деяния в коттедже находился рабочий по дому, который под угрозой физической расправы передал деньги незаконно проникшим в жилое помещение злоумышленникам. Сумма ущерба устанавливается", — подчеркнули в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", проводятся оперативно-розыскные мероприятия.