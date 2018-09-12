В Подмосковье дом певца Кузьмина обокрали на десять миллионов рублей

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Неизвестные похитили из дома певца и музыканта Владимира Кузьмина в подмосковном Солнечногорске 10 миллионов рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Поступило сообщение, что неизвестные под угрозой физической расправы рабочему похитили из дома Кузьмина около 10 миллионов рублей, самого певца в момент ограбления не было дома", — пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе подмосковного главка МВД подтвердили информацию об инциденте, однако не уточнили сумму ущерба и фамилию владельца похищенного.

"Полицейскими установлено, что в момент совершения противоправного деяния в коттедже находился рабочий по дому, который под угрозой физической расправы передал деньги незаконно проникшим в жилое помещение злоумышленникам. Сумма ущерба устанавливается", — подчеркнули в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", проводятся оперативно-розыскные мероприятия.