В ЯНАО подросток напал с топором на водителя вездехода

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 сен — РИА Новости. Несовершеннолетний житель Ямало-Ненецкого автономного округа по пути в родительский чум с топором напал на водителя такси-вездехода, не имея денег на поездку и пытаясь угнать транспорт, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.

Согласно данным следствия, инцидент произошел в начале сентября. Жителя города Лабытнанги, который занимается пассажирскими перевозками на вездеходе "Трэкол", нанял 16-летний юноша из села Яр-Сале, попросивший отвезти его к чуму родителей в деревне Лаборовая Приуральского района.

"По дороге подозреваемый, понимая, что у него нет денег, чтобы расплатиться с водителем, решил завладеть транспортным средством. С этой целью он, вооружившись имеющимися в "Трэколе" топором и ножом, неожиданно для водителя стал наносить ему удары. Мужчине удалось отбиться от юноши, но, опасаясь, что пассажир убьет его, он нанес ему несколько ударов ножом", — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что раненый водитель доехал до ближайшей фактории — распространенного на Ямале вида торговых поселений — и попросил местных жителей забрать юношу, так как тому требовалась медицинская помощь. Вскоре оба были доставлены санавиацией в больницу.

В отношении подростка, по информации следователей, возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении транспортным средством с применением насилия, опасного для жизни. В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей, кроме того, назначен комплекс криминалистических экспертиз.