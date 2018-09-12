В Омске пятиклассник ранил девочку из игрушечного пистолета

НОВОСИБИРСК, 12 сен — РИА Новости. Следователи СК в Омске проверят информацию об инциденте в одной из школ города, где пятиклассник выстрелил в ухо своей однокласснице, предположительно, из игрушечного пистолета, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Омской области организована доследственная проверка по сообщению из СМИ о том, что в школе № 59 Омска пятиклассник на перемене выстрелил из предположительно игрушечного пистолета в ухо однокласснице, причинив телесные повреждения", — говорится в сообщении.

В ходе проверки следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку, в том числе действиям учителей, которые, по данным местных СМИ, не сообщили родителям об инциденте и не вызвали девочке врача.

В свою очередь в УМВД по региону РИА Новости сообщили, что предмет, внешне похожий на игрушечный пистолет, направлен на экспертизу для исследования. Также предстоит установить, был ли он заряжен в момент выстрела. "Девочка получила повреждение уха", — добавили в полиции.