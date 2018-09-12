В Москве в гостинице "Космос" произошло короткое замыкание

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Короткое замыкание произошло в столичной гостинице "Космос" в техническом помещении, сообщил РИА Новости представитель столичного главка ведомства.

Ранее сообщалось, что спасательное ведомство проверяет данные о возгорании на 26-м этаже гостиницы.

"Предварительно, короткое замыкание в техническом помещении гостиницы", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, короткое замыкание произошло в светильнике, возникло возгорание. Персонал гостиницы ликвидировал его до прибытия пожарных подразделений. Эвакуация людей не проводилась.