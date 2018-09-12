В Твери школьница жестоко избила первоклассницу

ВОРОНЕЖ, 12 сен — РИА Новости. В Твери следователи проверяют информацию о том, что неизвестная девочка с ножом и ремнем напала на первоклассницу и жестоко избила ее. Об этом сообщает региональное управление СК.

Следователи начали проверку после того, как в эфире одного из региональных телеканалов показали сюжет, в котором местная жительница рассказала об избиении ее семилетней племянницы.

По словам женщины, 9 сентября в доме по улице Громова девочка, которой на вид было 9-10 лет, избила первоклассницу ремнем с железной пряжкой. Затем она, угрожая ножом, потребовала выйти с ней на улицу, но там семилетней пострадавшей удалось убежать.

Сейчас избитая девочка находится в больнице. У нее закрытая черепно-мозговая травма и подозрение на перелом лицевых костей черепа.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.