Летевший из Москвы на Сахалин самолет приземлился в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Южно-Сахалинск, сел в Хабаровске из-за ухудшения здоровья пассажира, сейчас борт уже вылетел к месту назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

"Пассажиру самолета, следовавшего рейсом 1742 Москва- Южно-Сахалинск, стало плохо. Экипаж принял решение сесть в Хабаровске. Он сел в 07.36 (0.36 мск). Пассажира осмотрели работники здравпункта аэропорта, после чего его госпитализировали. В 09.00 (02.00) самолет улетел на Сахалин", — рассказал собеседник.