Суд арестовал участника незаконной акции в Москве, ударившего полицейского

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал участника несанкционированной акции Виктора Федосеева, ударившего сотрудника правоохранительных органов по голове, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — заявила пресс-секретарь.

Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова рассказала РИА Новости, что мужчина, участвуя в несанкционированной акции в центре Москвы, в ответ на законные требования сотрудника правоохранительных органов нанес ему удар в область головы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следствие проводит комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Несогласованная акция прошла в центре Москвы в минувшее воскресенье. В столичном управлении МВД РИА Новости сообщили, что в несанкционированной акции на Пушкинской площади участвовали около 2 тысяч человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности.