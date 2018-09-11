Суд в Москве продлил арест четверым фигурантам дела "Нового величия"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы до 13 декабря продлил срок содержания под стражей четверым фигурантам дела "Нового величия", содержащимся в СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 декабря", — огласила решение судья.

На скамье подсудимых находились 32-летний Петр Карамзин, 29-летний Дмитрий Полетаев, 25-летний Руслан Костыленков и 20-летний Вячеслав Крюков.

Десятого сентября Дорогомиловский суд продлил содержащимся под домашним арестом четверым фигурантам уголовного дела меру пресечения до 13 декабря, во вторник аналогичное решение суд вынес в отношении Анны Павликовой и Марии Дубовик.

Десять участников движения "Новое величие" арестовали в марте в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. По информации РБК, матери обвиняемых по делу — Анны Павликовой и Марии Дубовик — записали видеообращение к президенту, где призвали прекратить преследование своих дочерей. Дорогомиловский суд 16 августа изменил девушкам меру пресечения на домашний арест, учитывая состояние их здоровья, а также то, что у следствия отпали основания для нахождения обвиняемых в изоляторе в связи с окончанием допросов свидетелей. В данный момент в СИЗО находятся четверо фигурантов дела.