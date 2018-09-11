В Казани автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком на переходе

КАЗАНЬ, 11 сен — РИА Новости. Автомобиль во вторник днём сбил на нерегулируемом пешеходном переходе в Казани женщину с ребёнком, которые скончались, сообщает МВД по Татарстану.

"Около 14.00 на нерегулируемом пешеходном переходе через проезжую часть улицы Ибрагимова водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на женщину и 10-летнюю девочку. Последняя от полученных травм скончалась на месте", — говорится в сообщении.

Как уточнили в минздраве Татарстана, пострадавшая женщина также скончалась от полученных травм в машине скорой помощи.

По информации МВД, водитель задержан. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.