В деле о пытках в ярославской колонии появились новые потерпевшие

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова заявила РИА Новости, что в уголовном деле об избиениях в ярославской колонии появились два новых потерпевших.

"В деле появились еще два потерпевших – Тарновский и Гукосян. Они официально в статусе потерпевших. Тарновский и Гукосян продолжают отбывать наказание в колонии №1", — сказала Бирюкова. РИА Новости пока не располагает комментарием следственных органов.

Видео с избиением заключенного Евгения Макарова опубликовала в июле "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.

В конце августа "Новая газета" на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1. По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Это видео также распространил фонд "Общественный вердикт".

Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии №8 — Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко.

На данный момент оба дела объединены в одно производство, и Макаров является одним из потерпевших. В судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего – Николаев.