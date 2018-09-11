В деле о пытках в ярославской колонии появились новые потерпевшие

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова заявила РИА Новости, что в уголовном деле об избиениях в ярославской колонии появились два новых потерпевших.
Видео с избиением заключенного Евгения Макарова опубликовала в июле "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.
Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии №8 — Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко.
На данный момент оба дела объединены в одно производство, и Макаров является одним из потерпевших. В судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего – Николаев.