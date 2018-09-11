Под Воронежем загорелся военный полигон

ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости. Пожарные и военнослужащие тушат крупное возгорание на военном полигоне "Погоново" под Воронежем, где горят около 90 гектаров леса и травы, сообщил во вторник РИА Новости представитель областного лесопожарного центра.

В конце августа спасатели впервые в этом году объявили чрезвычайную пожарную опасность из-за сильной жары на всей территории области. До сих пор в регионе из-за жаркой погоды действует пятый класс пожарной опасности, означающий чрезвычайную степень пожарной опасности, температура воздуха достигает 28-30 градусов.

"Сегодня днем от жителей близлежащих населенных пунктов стала поступать информация о пожаре на полигоне "Погоново" в Хохольском районе. Сейчас огнем охвачено 90 гектаров — лес, трава", — сказал собеседник агентства.

По его словам, тушением пожара занимаются 52 человека от МЧС и областного лесопожарного центра. Также к ликвидации возгорания привлечены военные. Причина пожара устанавливается.

© Фото : ГУ МЧС Воронежской области Пожар на территории полигона Погоново и Новоусманском лесничестве Воронежской области. 11 сентября 2018 © Фото : ГУ МЧС Воронежской области Пожар на территории полигона Погоново и Новоусманском лесничестве Воронежской области. 11 сентября 2018

"Одиннадцатого сентября произошло загорание в лесном массиве полигона "Погоново" в Воронежской области. Возможно задымление в близлежащих районах", — информирует главное управление МЧС по региону.

Природные пожары в 2010 году уничтожили в Воронежской области около 20 тысяч гектаров леса. Сгорели 309 жилых домов и более 800 надворных построек в 21 населенном пункте. Без жилья остались 720 человек (359 семей), шесть человек погибли. Ущерб от пожаров составил порядка 1,5 миллиарда рублей. Причиной возгораний стала не только аномальная жара, но и нарушение правил противопожарной безопасности в лесах.