Суд в Москве продлил домашний арест фигуранткам дела "Нового величия"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы до 13 декабря продлил срок содержания под домашним арестом фигуранток дела "Нового величия" Анны Павликовой и Марии Дубовик, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под домашним арестом до 13 декабря", — огласила решение судья Ольга Быковская.

Тем не менее, суд разрешил девушкам ежедневные прогулки с 13 до 15 часов.

В ходе заседания адвокат Павликовой Ольга Карлова и защитник Дубовик Максим Пашков просили суд не удовлетворять ходатайство следствия и изменить обвиняемым меру пресечения на подписку о невыезде или оставить домашний арест, но исключить запреты совершать прогулки, посещать врачей и бассейн без дополнительного уведомления следователя, звонить на мобильный телефон родителей.

Дмитрий Павликов, отец одной из фигуранток дела, имеющий статус ее законного представителя в суде, заявил, что ранее избранная мера пресечения затрудняет лечение Анны Павликовой.

"При наличии этой меры пресечения мы не можем должным образом посещать медицинские учреждения: иногда нам не дают талоны из-за сложной процедуры согласования направлений со ФСИН, частные больницы и клиники вовсе отказывают нам", — рассказал отец девушки.

Следователь в свою очередь заявил, что ранее возложенные ограничения обвиняемым были установлены законно, поэтому их следует оставить без изменений. Прокурор выразила схожее мнение, после чего они попросили суд продлить девушкам меру пресечения до середины декабря.

Десятого сентября Дорогомиловский суд продлил содержащимся под домашним арестом четверым фигурантам уголовного дела меру пресечения до 13 декабря. Во вторник суд рассмотрит аналогичные ходатайства следствия в отношении молодых людей, которые содержатся под стражей в СИЗО — 32-летнего Петра Карамзина, 29-летнего Дмитрия Полетаева, 25-летнего Руслана Костыленкова и 20-летнего Вячеслава Крюкова.

Десять участников движения "Новое величие" арестовали в марте 2018 года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. По информации РБК, матери обвиняемых по делу — Анны Павликовой и Марии Дубовик — записали видеообращение к президенту, где призвали прекратить преследование своих дочерей. Дорогомиловский суд 16 августа изменил девушкам меру пресечения на домашний арест, учитывая состояние их здоровья, а также то, что у следствия отпали основания для нахождения обвиняемых в изоляторе в связи с окончанием допросов свидетелей. В данный момент в СИЗО находятся четверо фигурантов дела.