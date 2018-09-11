В районе крупного ДТП в Подмосковье образовалась пятикилометровая пробка

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Пробка в пять километров образовалась в районе столкновения пяти автомобилей на 56-м километре трассы М1 "Беларусь" в Подмосковье, где погиб один человек и еще трое пострадали, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области РИА Новости рассказали, что водитель Range Rover пробил тросовое ограждение и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате аварии один человек погиб, еще трое пострадали. Движение на данном участке ограничено.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устраняются последствия ДТП. Сам предполагаемый виновник аварии ранен, погиб водитель Mitsubishi.